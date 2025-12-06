Coupe du Monde 2026 : le Maroc déclenche de nombreuses réactions au Brésil

Malgré un déclin relatif de la sélection depuis plusieurs années, Walid Regragui connaît trop bien les dangers de prendre de haut cette équipe du Brésil, aussi irrégulière que talentueuse. « Jouer contre le Brésil est un rêve pour tous. C’est un honneur. Pour nous, le Brésil est le pays du football, et pour les Marocains, c’est un exemple à suivre », confiait hier le sélectionneur marocain en marge du tirage, non sans l’ambition de tenir tête à la Seleçao l’été prochain.

Entre-temps, la CAN servira d’indicateur pour jauger la forme des Lions de l’Atlas, grands favoris à la victoire finale à domicile. L’occasion pour Carlo Ancelotti et son staff d’observer minutieusement cette équipe désormais invaincue depuis 18 rencontres. « Le Maroc est l’équipe la plus dangereuse du groupe. Ils jouent un bon football et ont été incroyables au Mondial. Ils disposent d’excellents joueurs, ainsi que d’un excellent entraîneur », reconnaissait Carlo Ancelotti vendredi.

Le Maroc est respecté au Brésil

Si la dernière confrontation en Coupe du Monde entre les deux nations avait tourné à l’avantage du Brésil (victoire 3-0 en 1998 dans une poule où l’Écosse était également présente, comme cette année), le vent a tourné depuis. Globo écrit : « les Marocains s’établissent comme le principal rival de la phase de groupe. Depuis 1998, le pays africain a grandi, et récemment, il n’apporte pas de bons souvenirs pour l’équipe brésilienne. La sélection marocaine a été le premier adversaire du Brésil après l’élimination au Qatar, et elle s’était imposée 2-1. Les Marocains surfent sur une campagne emblématique réalisée en 2022, devenant le premier pays africain à atteindre les 1/2 finale d’un Mondial. »

CNN Brasil ajoute : « le Maroc possède le meilleur palmarès africain en Coupe du monde, ayant atteint les demi-finales lors de la dernière édition organisée au Qatar. Le pays occupe actuellement la première place du classement africain et a remporté ses huit matchs de qualification. » L’évolution du football marocain est largement saluée à travers le Brésil, pour ne pas dire redoutée.« Le Maroc est l’adversaire le plus redoutable. Si la star de la sélection est Achraf Hakimi, cette équipe abrite d’autres noms appartenant aux plus grands clubs d’Europe : Noussair Mazraoui (Manchester United), Sofyan Amrabat (Real Betis), Neil El Aynaoui (Roma), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) et Brahim Díaz (Real Madrid). Un autre point fort est son gardien de but Yassine Bounou, actuellement à Al Hilal et l’un des meilleurs de la dernière Coupe du Monde », peut-on lire sur ESPN Brasil. Il va sans dire que ce duel excite tout le monde, au Brésil, comme au Maroc.