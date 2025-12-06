Real Betis - FC Barcelone : les compositions officielles
Les Barcelonais se déplacent sur la pelouse du Betis ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 15ème journée de Liga. Le Real Betis s’organise en 4-3-3 avec Valles aux buts. En défense on retrouve, Aitor Ruibal, Bartra, Natan et Diego Gomez. L’entrejeu du Betis est composé de Altimira, Fornals et Marc Roca. Antony, Cucho et Ez Abde vont animer l’attaque des Béticos.
Le FC Barcelone s’organise également en 4-3-3 avec Joan Garcia aux cages. Kounde, Curbasi, Gerard Martin et Balde sont placés en défense. Eric Garcia, Pedri et Roony composent le milieu de terrain. Lamine Yamal, Ferran et Rashford vont animer l’attaque barcelonaise.
Les compositions
Real Betis: Valles - Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Diego Gomez - Altimira, Marc Roca - Antony, Fornals, Ez Abde - Cucho
FC Barcelone: Joan Garcia - Kounde , Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, Pedri, Roony - Lamine Yamal, Ferran, Rashford
