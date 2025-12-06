Menu Rechercher
Commenter 16
Liga

Real Betis - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Marcus Rashford @Maxppp
Betis Barcelone

Les Barcelonais se déplacent sur la pelouse du Betis ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 15ème journée de Liga. Le Real Betis s’organise en 4-3-3 avec Valles aux buts. En défense on retrouve, Aitor Ruibal, Bartra, Natan et Diego Gomez. L’entrejeu du Betis est composé de Altimira, Fornals et Marc Roca. Antony, Cucho et Ez Abde vont animer l’attaque des Béticos.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s’organise également en 4-3-3 avec Joan Garcia aux cages. Kounde, Curbasi, Gerard Martin et Balde sont placés en défense. Eric Garcia, Pedri et Roony composent le milieu de terrain. Lamine Yamal, Ferran et Rashford vont animer l’attaque barcelonaise.

Les compositions

Real Betis: Valles - Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Diego Gomez - Altimira, Marc Roca - Antony, Fornals, Ez Abde - Cucho

La suite après cette publicité

FC Barcelone: Joan Garcia - Kounde , Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, Pedri, Roony - Lamine Yamal, Ferran, Rashford

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Betis

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Betis Logo Real Bétis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier