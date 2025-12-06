Menu Rechercher
Tottenham : Xavi Simons inscrit son tout premier but

Tottenham 2-0 Brentford

Recruté 65 millions d’euros au RB Leipzig, Xavi Simons avait jusque-là connu des débuts délicats avec Tottenham. Muet lors de ses 18 premières apparitions, le Néerlandais semblait encore chercher ses repères dans l’intensité et le rythme de la Premier League. Une situation que son entraîneur Thomas Frank avait relativisée en conférence de presse, rappelant que « Xavi a besoin d’un temps d’adaptation. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur arrive en Premier League et doit s’adapter. Il s’est très bien entraîné et s’il est ici, c’est parce que c’est un très bon joueur. » Une manière d’apaiser la pression entourant l’ancien Parisien, encore en phase d’acclimatation.

Tottenham Hotspur
XAVI GETS HIS GOAL!!!! 📞
Ce samedi, lors de la 15e journée face à Brentford, Xavi Simons a peut-être enfin lancé sa saison. D’abord passeur décisif à la 25e minute sur le but de Richarlison, il s’est ensuite offert son premier but sous les couleurs des Spurs à la 43e minute, signant sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée. Un but libérateur, son premier en 19 matchs, qui vient confirmer les propos de son coach et pourrait marquer un véritable tournant dans son adaptation à Tottenham.

