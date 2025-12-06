Menu Rechercher
Manchester City : le missile de Rúben Dias face à Sunderland

Par Allan Brevi
1 min.
Rúben Dias sous les couleurs de Manchester City @Maxppp
Man City 3-0 Sunderland

Dans le cadre de la 15e journée de Premier League, Manchester City recevait Sunderland et, malgré une nette domination durant la première demi-heure, les Citizens ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions. La défense compacte des Black Cats et un Roefs vigilant retardaient l’échéance. City monopolisait le ballon, installait son jeu, mais manquait de précision dans les trente derniers mètres, laissant planer un léger doute dans les travées de l’Etihad.

C’est finalement un éclair venu d’un défenseur qui a débloqué la rencontre. À l’image de ce que pouvait faire autrefois Vincent Kompany, Rúben Dias a signé une frappe monumentale depuis l’extérieur de la surface : un véritable boulet de canon qui est allé se loger juste en dessous de la lucarne, hors de portée d’un Roefs impuissant. Servi par Rayan Cherki, le Portugais de 28 ans a parfaitement exécuté un geste aussi puissant que limpide. Un but splendide qui a permis aux Mancuniens d’ouvrir le score et de lancer enfin leur match.

