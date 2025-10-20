De la relégation en L2 avec Montpellier à meilleur joueur de la Coupe du monde U20, l’incroyable trajectoire d’Othmane Maamma

Si on a beaucoup parlé de Yassine Gessime auteur d’une Coupe du monde U20 de haute volée avec le Maroc, Othmane Maamma (20 ans) lui a damné le pion pour terminer meilleur joueur de la compétition. Son pendant gauche a été impressionnant avec 1 but et 4 passes décisives, ce qui lui a permis de terminer également meilleur passeur de la compétition. Précieux tout au long du parcours du Maroc, le natif d’Alès a montré de grandes qualités dans la percussion, la création et le dribble. Si certains ont même osé aller jusqu’à le désigner comme "la réincarnation de Cristiano Ronaldo", l’ancien Montpelliérain a en tout cas réussi à crever l’écran.

Rejoignant avec son tournoi un cercle fermé composé de Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba ou encore Kang-in Lee en tant que meilleur joueur d’une Coupe du monde U20, l’ailier de 20 ans vient de donner rendez-vous avec l’avenir et affichait son enthousiasme tout au long de la compétition : «nous jouons pour le public. Nous avons tous décidé de jouer avec notre cœur, car ce maillot a beaucoup de poids. Nous devons tout donner, et c’est ce que nous faisons depuis le début. Je joue pour jouer, pour donner du plaisir. J’essaie de faire des passes décisives, de marquer des buts… Je veux juste faire plaisir à mes coéquipiers, aux supporters et aux spectateurs.»

De la relégation en Ligue 2 à CR7 marocain

Homme du match contre les États-Unis en quart de finale et la France en demi-finale, il a mis dans sa poche la presse mondiale. «Othmane Maamma, le style de Cristiano Ronaldo au Maroc», a titré de son côté Marca quand ESPN note ceci : «Maamma, le Cristiano Ronaldo marocain qui a déchiré le terrain face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde U-20.» Pourtant avant de réaliser le parcours historique qu’il a eu avec le Maroc, Othmane Maamma a vécu plusieurs mois compliqués. Lancé en professionnel en mai 2024 du côté de Montpellier, il a connu un exercice 2024/2025 chaotique à l’image du club héraultais. S’il a su montrer quelques qualités intéressantes avec 1 but et 1 passe décisive en 12 matches, cela n’a pas suffi à éviter la relégation du MHSC.

Alors qu’il avait fait sa formation du côté de Montpellier, Othmane Maamma avait la cote et a changé d’air, ce qui a permis d’apporter des liquidités aux finances compliquées du club sudiste. Suivi par le club allemand de Fribourg, il a finalement posé ses valises du côté de Watford en Championship contre 1,3 million d’euros. «Je suis très heureux et excité de signer pour Watford, c’est un club historique, En France, le match contre Leicester est très célèbre (barrage pour monter en Premier League où Knockaert manque son penalty et que Deeney marque dans la foulée ndlr). Je veux vivre un match aussi spectaculaire. J’ai une mentalité de gagnant et j’aime le duel. J’aime enthousiasmer les supporters. Je veux montrer pourquoi le club m’a acheté, marquer beaucoup de buts et de passes décisives et montrer qui je suis», annonçait-il à son arrivée. Alors que Watford est quinzième de deuxième division anglaise, Othmane Maamma n’a pas encore fait ses débuts cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Hornets, l’ailier marocain a surtout appris, mais n’a pas encore montré son talent en Angleterre. Après une telle Coupe du monde U20, les choses devraient changer pour lui à son retour. Le cas échéant, nul doute que des prétendants seront à l’affût.