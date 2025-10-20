PSG : la réponse évasive de Luis Enrique sur João Neves et Fabian Ruiz

Alors que le Paris Saint-Germain a enregistré les retours de Désiré Doué, Bradley Barcola, Marquinhos et d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale doit encore se passer des services de João Neves et de Fabian Ruiz. Deux absences qui traînent et qui seraient surtout dues à un principe de précaution maximal voulu par le staff francilien. Mais ne comptez pas sur Luis Enrique pour nous en dire plus.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas. Tu dois voir le point médical. Les premières choses qu’ils doivent surmonter c’est le point médical. Après, ils seront réintégrés dans le groupe. Ce moment n’est pas encore arrivé, il faut attendre. On a de très bonnes nouvelles avec les retours de beaucoup de joueurs cette semaine. On attend pour le reste », a-t-il confié en conférence de presse.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.