Barça : Joan Laporta a fait une annonce pour le mercato hivernal

L’été dernier, le FC Barcelone a recruté plusieurs éléments tels que Joan Garcia, Roony Bardghji ou encore Marcus Rashford. Et comme souvent, le club catalan a été handicapé par une situation financière très compliquée. La blessure longue durée de Marc-André ter Stegen a ainsi permis d’enregistrer Joan Garcia. Mais cet hiver, ce ne sera pas pareil.

AS assure que le président du FC Barcelone, Joan Laporta a annoncé devant une assemblée de délégués que les Blaugranas ne seront pas actifs lors du prochain mercato hivernal. Le quotidien ajoute que Laporta aurait également ajouté que même avec la grosse blessure de Xavi, les Culés ne cherchent pas à recruter un joueur pour le remplacer.