Barça : le mea culpa d’Hansi Flick

Avant d’affronter l’Olympiakos en troisième journée de Ligue des Champions, l’entraîneur catalan Hansi Flick doit essuyer une polémique survenue lors du match contre Gérone (2-1). Expulsé après deux cartons jaunes attribués, l’entraîneur allemand a exulté après la victoire catalane en faisant plusieurs bras d’honneur «dirigés envers personne», d’après lui. Une scène qui a fait débat, à laquelle l’ex-manager du Bayern Munich a tenu à faire son mea culpa, notamment auprès de sa famille.

«Je ne suis pas plus nerveux, mais mes émotions ne sont plus les mêmes qu’avant. Quand j’entraînais le Bayern, lors de la victoire 8-2 contre le Barça, il y avait des images où je ne souriais jamais devant les buts. Maintenant, je ressens plus d’émotions, ce club m’a transformé. J’adore ce club, j’adore Barcelone, je veux tout donner pour ce club, je vis pour lui. Je n’aime pas me voir à la télévision, et je n’aime pas que mon petit-fils me voie comme ça, alors je devrais peut-être changer de comportement», a-t-il lâché devant la presse.

