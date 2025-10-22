Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : Galatasaray domine Bodø/Glimt grâce à Osimhen, Bilbao brise les rêves de Qarabag

Par Jordan Pardon
2 min.
Victor Osimhen sous les couleurs de Galatasaray @Maxppp
Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt

Galatasaray intègre la bonne partie du tableau. Écrasés par Francfort lors de la première journée de Ligue des Champions (5-1), mais réactionnaires lors de la deuxième face à Liverpool (1-0), les Stambouliotes ont cette fois dominé Bodø/Glimt sans vraiment trembler (3-1). Comme souvent, Victor Osimhen avait allumé la flamme pour montrer la voie à son équipe. Le Nigérian s’est offert un doublé, même s’il aurait certainement pu boucler sa partition avec 4 ou 5 buts au compteur. Le premier résultait d’une récupération haute de Mario Lemina, qui le trouvait parfaitement dans la profondeur pour lui permettre d’ajuster le portier adverse (3e). En rôdeur, il profitait d’un cadeau tombé du ciel sur le deuxième quand Bjørkan se rendait coupable d’une vilaine passe en retrait. Le Nigérian crochetait le gardien avec facilité, puis inscrivait son troisième but de la saison en C1.

Classement live Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo PSG PSG 9 3 +10 3 0 0 13 3
2 Logo Bayern Munich Bayern Munich 9 3 +10 3 0 0 12 2
3 Logo Inter Milan Inter Milan 9 3 +9 3 0 0 9 0
4 Logo Arsenal Arsenal 9 3 +8 3 0 0 8 0
5 Logo Real Madrid Real Madrid 9 3 +7 3 0 0 8 1
6 Logo Dortmund Dortmund 7 3 +5 2 1 0 12 7
7 Logo Man City Man City 7 3 +4 2 1 0 6 2
8 Logo Newcastle Newcastle 6 3 +6 2 0 1 8 2
9 Logo Barcelone Barcelone 6 3 +5 2 0 1 9 4
10 Logo Liverpool Liverpool 6 3 +4 2 0 1 8 4
11 Logo Chelsea Chelsea 6 3 +3 2 0 1 7 4
12 Logo Sporting Sporting 6 3 +3 2 0 1 7 4
13 Logo Qarabağ Qarabağ 6 3 +1 2 0 1 6 5
14 Logo Galatasaray Galatasaray 6 3 -1 2 0 1 5 6
15 Logo Tottenham Tottenham 5 3 +1 1 2 0 3 2
16 Logo PSV PSV 4 3 +2 1 1 1 8 6
17 Logo Atalanta Atalanta 4 3 -3 1 1 1 2 5
18 Logo Marseille Marseille 3 3 +2 1 0 2 6 4
19 Logo Atlético Atlético 3 3 -1 1 0 2 7 8
20 Logo Club Bruges Club Bruges 3 3 -2 1 0 2 5 7
21 Logo Bilbao Bilbao 3 3 -3 1 0 2 4 7
22 Logo Francfort Francfort 3 3 -4 1 0 2 7 11
23 Logo Naples Naples 3 3 -5 1 0 2 4 9
24 Logo R. Union SG R. Union SG 3 3 -6 1 0 2 3 9
25 Logo Juventus Juventus 2 3 -1 0 2 1 6 7
26 Logo Bodø/Glimt Bodø/Glimt 2 3 -2 0 2 1 5 7
27 Logo Monaco Monaco 2 3 -3 0 2 1 3 6
28 Logo Slavia Slavia 2 3 -3 0 2 1 2 5
29 Logo Pafos Pafos 2 3 -4 0 2 1 1 5
30 Logo Leverkusen Leverkusen 2 3 -5 0 2 1 5 10
31 Logo Villarreal Villarreal 1 3 -3 0 1 2 2 5
32 Logo Copenhague Copenhague 1 3 -4 0 1 2 4 8
33 Logo Olympiakos Olympiakos 1 3 -7 0 1 2 1 8
34 Logo Kaïrat Kaïrat 1 3 -8 0 1 2 1 9
35 Logo Benfica Benfica 0 3 -5 0 0 3 2 7
36 Logo Ajax Ajax 0 3 -10 0 0 3 1 11
Voir le classement complet

En seconde période, l’ex-Lillois était passeur décisif pour Akgun, qui s’y reprenait à deux fois pour marquer (60e). Une générosité qui faisait ensuite défaut à l’ex-Lillois comme quand, seul face au but, il choisissait curieusement l’option de la passe alors que le jeu demandait une frappe (54e). Il se trompait aussi sur son face à face avec Haikin, qui s’interposait à deux reprises devant lui. Helmersen réduisait l’écart en fin de match de la tête suite à un excellent travail de Bjørkan sur le côté (76e). Grâce à ce deuxième succès, Galatasaray grimpe provisoirement à la 11e place. Les Norvégiens de Bodø/Glimt sont 26es avec 2 points. Dans l’autre rencontre de 18h45, Bilbao s’est imposé 3-1 face aux surprenants Azéris de Qarabag. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, les coéquipiers du Français Abdellah Zoubir avaient à nouveau mené grâce au but de Leandro Andrade après seulement 49 secondes de jeu (il est devenu le premier joueur à marquer avant la première minute de jeu dans trois matchs de Coupe d’Europe). Avant la pause, Guruzeta égalisait d’un plat du pied gauche (40e), puis l’ex-Barcelonais et Monégasque, Robert Navarro, nous gratifiait d’un bijou en seconde période avec frappe enroulée pleine lucarne (69e). Guruzeta finissait le show magnifiquement : un contrôle aérien pour se remettre dans le sens du jeu, et une reprise de volée imparable (88e). Bilbao est 21e de la phase de Ligue. Qarabag est 10e.

