3 - 1
90+2'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3e journée
Galatasaray
3 - 1
MT : 2-0
90+2'
Bodø/Glimt
Temps forts
76'
3 - 1
(PD F. Bjørkan) A. Helmersen
60'
3 - 0
Y. Akgün
mi-temps
2 - 0
34'
2 - 0
V. Osimhen
3'
1 - 0
V. Osimhen (PD M. Lemina)
Classement live 11 Galatasaray 6 26 Bodø/Glimt 2
Possession 62% Bodø/Glimt Galatasaray
Tirs 22 11 6 11 2 8
Grosses occasions créées 63% Galatasaray 5 Bodø/Glimt 3
Compositions Galatasaray 4-2-3-1 Bodø/Glimt 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Galatasaray SK Leroy Sané 2 #2 Logo Bodø / Glimt Fredrik Bjørkan 2 #3 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 1
Tirs (%)
#1 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 7/9 78% #2 Logo Galatasaray SK Yunus Akgün 2/3 67% #3 Logo Galatasaray SK Leroy Sané 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Bodø / Glimt Jens Petter Hauge 5 #2 Logo Galatasaray SK Leroy Sané 3 #3 Logo Galatasaray SK Yunus Akgün 2
Fautes subies
#1 Logo Bodø / Glimt Sondre Auklend 3 #2 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 2 #3 Logo Galatasaray SK Leroy Sané 2
Ballons touchés
#1 Logo Bodø / Glimt Patrick Berg 110
Tirs (%)
#1 Logo Galatasaray SK Mauro Icardi 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Bodø / Glimt Sondre Fet 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 5/6 83% #2 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 5/6 83% #3 Logo Galatasaray SK Roland Sallai 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Bodø / Glimt Fredrik Sjøvold 2 #2 Logo Galatasaray SK Roland Sallai 2 #3 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Mauro Icardi 2/2 100% #2 Logo Bodø / Glimt Haitam Aleesami 3/4 75% #3 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Sondre Fet 0/8 0% #2 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 0/7 0% #3 Logo Bodø / Glimt Patrick Berg 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 0/4 0% #2 Logo Bodø / Glimt Sondre Fet 0/3 0% #3 Logo Bodø / Glimt Kasper Høgh 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 52/54 96% #2 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 67/70 96% #3 Logo Galatasaray SK Abdülkerim Bardakcı 40/43 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Galatasaray SK Roland Sallai 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bodø / Glimt Patrick Berg 34 #2 Logo Bodø / Glimt Jens Petter Hauge 28

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
45% 42% 13%
Série en cours
V
N
V
V
V
V
V
N
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Wilfried Singo Wilfried Singo Blessure musculaire Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille Yusuf Demir Yusuf Demir Blessure au mollet

Match Galatasaray - Bodø/Glimt en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 22 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Bodø/Glimt. Ce match aura lieu le mercredi 22 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Bodø/Glimt.

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
3.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Clay Ruperti arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RAMS Park İstanbul
RAMS Park
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53798
  • Affluence moyenne : 30964
  • Affluence maximum : 53775
  • % de remplissage : 57

Match en direct

Date 22 octobre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ SPORT
Code GS-BOD
Zone Europe
Équipe à domicile Galatasaray
Équipe à l'extérieur Bodø / Glimt
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Bodø/Glimt en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Galatasaray Bodø/Glimt en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Bodø/Glimt ?

Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, M. Lemina, L. Torreira, Y. Akgün, B. Yılmaz, L. Sané, V. Osimhen.

Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, H. Aleesami, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, S. Auklend.

Qui arbitre le match Galatasaray Bodø/Glimt ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Galatasaray Bodø/Glimt ?

İstanbul accueille le match au RAMS Park.

Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Bodø/Glimt ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Galatasaray ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Galatasaray : V. Osimhen 3' 34', Y. Akgün 60'.

Qui a marqué le but pour Bodø/Glimt ?

Un seul but a été inscrit pour Bodø/Glimt par A. Helmersen 76'.

