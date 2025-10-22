Prono
Match Galatasaray - Bodø/Glimt en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 22 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Bodø/Glimt. Ce match aura lieu le mercredi 22 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Bodø/Glimt en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Galatasaray Bodø/Glimt en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Bodø/Glimt ?
Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, M. Lemina, L. Torreira, Y. Akgün, B. Yılmaz, L. Sané, V. Osimhen.
Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, H. Aleesami, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, S. Auklend.
- Qui arbitre le match Galatasaray Bodø/Glimt ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Galatasaray Bodø/Glimt ?
İstanbul accueille le match au RAMS Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Bodø/Glimt ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Galatasaray ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Galatasaray : V. Osimhen 3' 34', Y. Akgün 60'.
- Qui a marqué le but pour Bodø/Glimt ?
Un seul but a été inscrit pour Bodø/Glimt par A. Helmersen 76'.