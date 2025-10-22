Où regarder l’OM et AS Monaco en Ligue des Champions ?

Grosse soirée Ligue des Champions pour nos clubs français ! Après son net succès contre l’Ajax Amsterdam lors de la journée précédente, l’Olympique de Marseille a l’occasion d’enfoncer le clou en allant chercher des points sur la pelouse du Sporting Portugal. Un bon souvenir puisque les Marseillais s’y étaient imposés lors de la saison 2022-2023 sur le score de 2-0. L’équipe n’a plus grand-chose à voir mais elle est suffisamment armée pour faire aussi bien cette saison. Il faudra toutefois surveiller l’attaquant de l’équipe portugaise, d’autant qu’il s’agit d’une vieille connaissance, en la personne de Luis Suarez, éphémère buteur olympien.

Autre équipe française en lice mercredi soir, l’AS Monaco accueille Tottenham, équipe en forme de Premier League. Après avoir récupéré presque miraculeusement le point du match nul contre Manchester City lors de la 2e journée, l’ASM aura fort à faire face à de redoutables Spurs. Mais avec un nouvel entraîneur sur le banc, Sébastien Pocognoli, tout sera forcément différent pour le club de la Principauté, qui pourra s’appuyer sur sa recrue offensive Ansu Fati.

Et ce n’est pas tout puisque cette 3e journée de Ligue des Champions vous offre aussi un choc Real Madrid-Juventus. Vous pourrez jeter un œil aux rencontres du Bayern Munich, de Liverpool et de Chelsea. Pour voir du football européen, une solution, souscrire l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE*.

