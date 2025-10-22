LdC : le groupe du Real Madrid avec Ferland Mendy pour affronter la Juventus, mais sans Alexander-Arnold

Le Real Madrid a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour le choc face à la Juventus Turin ce soir en Ligue des Champions (21h00). On notera surtout la présence de Ferland Mendy, de retour six mois après son dernier match sous la tunique madrilène (il avait joué 11 minutes lors d’une défaite 3-2 face au Barça en avril, avant de se reblesser).

Xabi Alonso devra en revanche faire sans Dani Carvajal, toujours blessé et suspendu après son rouge reçu contre l’OM, mais aussi sans Trent Alexander-Arnold, de retour à l’entraînement mais trop juste pour jouer la rencontre. Pas de surprise devant : Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo sont tous là. Le jeune Thiago Pitarch est également convoqué au milieu de terrain.

