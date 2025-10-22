La presse choquée après la démonstration historique du PSG, le nouveau show Haaland fascine l’Europe

Le PSG en mode rouleau compresseur

Le PSG a encore confirmé son statut de champion d’Europe en titre avec une victoire incroyable 7-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, il s’agit tout simplement de la plus large victoire à l’extérieur de Paris en Ligue des Champions. Dans ce festival offensif, Désiré Doué a inscrit un doublé, Pacho a marqué son premier but avec le PSG, Kvara, Nuno Mendes et Vitinha ont également marqué, tout comme le Ballon d’Or Ousmane Dembélé qui fêtait son grand retour hier soir. L’Équipe parle de retours marquants, en mettant l’axe sur Désiré Doué. Un doublé comme en finale, un carton rouge provoqué, l’international français a été insaisissable et les Allemands n’ont jamais réussi à le contenir. Ousmane Dembélé lui est entré à l’heure de jeu, 3 minutes plus tard, il faisait déjà trembler les filets, son premier but en tant que Ballon d’Or. Dans la presse portugaise, on ne se prive pas de souligner l’impact des internationaux portugais du Portugal Saint-Germain comme l’écrit A Bola. Encore un but pour Nuno Mendes et Vitinha mais surtout une nouvelle démonstration sur la scène européenne.

Erling Haaland est inarrêtable

Le cyborg a encore frappé. Erling Haaland a ouvert le score pour les Skyblues qui se sont imposés tranquillement 2-0 sur la pelouse de Villarreal. Le Norvégien continue sa série folle, cela fait 12 matches consécutifs qu’il marque au moins un but, ça fait 22 buts sur ses 12 dernières rencontres. Des chiffres ahurissants pour Erling Haaland qui a retrouvé son meilleur niveau après une saison moins clinquante. La presse européenne manque de superlatifs, « un monstre est venu me voir », écrit le journal Marca pour évoquer le traumatisme du sous-marin jaune après le passage d’Haaland. Le Norvégien a encore donné le rythme à Manchester City qui semble de retour au sommet.

Le plan anti-Mbappé de la Juventus

«Kylian Mbappé comme jamais», voilà la Une de Marca avant le choc entre le club madrilène et la Juventus ce soir. Un Mbappé comme on ne l’a jamais vu, l’attaquant français empile les buts depuis le début de saison après un premier exercice parfois délicat, notamment dans le jeu. Avec 15 buts sur les 11 premiers matches, Kylian Mbappé réalise tout simplement le meilleur début de saison statistique de sa carrière, son record étant de 13 avec le PSG en 2019. Ça en dit long sur le niveau incroyable du capitaine des Bleus depuis quelques semaines, et la Juve compte bien se méfier de lui. La Juventus a préparé un manuel anti Real comme l’écrit La Gazzetta dello Sport. Mbappé a évidemment été identifié comme l’arme principale des Madrilènes.