PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery sort enfin la tête de l’eau. Disparu des écrans radars durant de nombreux mois, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain avait perdu sa place de titulaire et sa place au sein de l’équipe de France. Mais depuis quelques matches, il a profité des absences de Fabian Ruiz et de João Neves pour revenir sur le devant de la scène.

Et ça a plu à Luis Enrique. « Warren, c’est un joueur que j’aime et que nous aimons. Il a commencé la saison comme d’habitude. C’est normal pendant une carrière d’avoir des hauts et des bas. On est content de le voir avec cette confiance, c’est important. Les deux derniers matches qu’il a joués, il a été sensationnel », a-t-il confié en conférence de presse.