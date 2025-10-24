Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à Warren Zaïre-Emery

Par Matthieu Margueritte
1 min.
WZE @Maxppp

Warren Zaïre-Emery sort enfin la tête de l’eau. Disparu des écrans radars durant de nombreux mois, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain avait perdu sa place de titulaire et sa place au sein de l’équipe de France. Mais depuis quelques matches, il a profité des absences de Fabian Ruiz et de João Neves pour revenir sur le devant de la scène.

La suite après cette publicité

Et ça a plu à Luis Enrique. « Warren, c’est un joueur que j’aime et que nous aimons. Il a commencé la saison comme d’habitude. C’est normal pendant une carrière d’avoir des hauts et des bas. On est content de le voir avec cette confiance, c’est important. Les deux derniers matches qu’il a joués, il a été sensationnel », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier