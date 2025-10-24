Menu Rechercher
Liga : la Real Sociedad regagne enfin

Par Jordan Pardon
Álvaro Odriozola @Maxppp
Real Sociedad 2-1 Séville

La Real Sociedad retrouve des couleurs. Après trois matchs de suite sans victoire en Liga, les Basques ont enrayé leur série noire ce vendredi. Face à Séville et surtout grâce à un grand Mikel Oyarzabal, ils ont obtenu un succès précieux (2-1).

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 24 9 +11 8 0 1 20 9
2 Logo Barcelone Barcelone 22 9 +14 7 1 1 24 10
3 Logo Villarreal Villarreal 17 9 +6 5 2 2 16 10
4 Logo Atlético Atlético 16 9 +6 4 4 1 16 10
5 Logo Betis Betis 16 9 +5 4 4 1 15 10
6 Logo Espanyol Espanyol 15 9 +2 4 3 2 13 11
7 Logo Elche Elche 14 9 +2 3 5 1 11 9
8 Logo Bilbao Bilbao 14 9 0 4 2 3 9 9
9 Logo Séville Séville 13 10 +1 4 1 5 17 16
10 Logo Alavés Alavés 12 9 +1 3 3 3 9 8
11 Logo Vallecano Vallecano 11 9 +1 3 2 4 11 10
12 Logo Getafe Getafe 11 9 -3 3 2 4 9 12
13 Logo Osasuna Osasuna 10 9 -2 3 1 5 7 9
14 Logo Valence Valence 9 9 -4 2 3 4 10 14
15 Logo Real Sociedad Real Sociedad 9 10 -4 2 3 5 10 14
16 Logo Levante Levante 8 9 -4 2 2 5 13 17
17 Logo Majorque Majorque 8 9 -4 2 2 5 10 14
18 Logo Celta Vigo Celta Vigo 7 9 -3 0 7 2 8 11
19 Logo Oviedo Oviedo 6 9 -12 2 0 7 4 16
20 Logo Girona Girona 6 9 -13 1 3 5 6 19
L’international espagnol ouvrait le score sur penalty (19e), tandis que Gudelj, avec réussite, égalisait après une combinaison sur coup franc (30e). Oyarzabal s’offrait son 89e but en Liga d’une reprise de volée dans la surface pour offrir les trois points aux siens. La Real est 14e de Liga. Séville est 9e.

Pub. le - MAJ le
