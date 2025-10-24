Liga : la Real Sociedad regagne enfin

La Real Sociedad retrouve des couleurs. Après trois matchs de suite sans victoire en Liga, les Basques ont enrayé leur série noire ce vendredi. Face à Séville et surtout grâce à un grand Mikel Oyarzabal, ils ont obtenu un succès précieux (2-1).

L’international espagnol ouvrait le score sur penalty (19e), tandis que Gudelj, avec réussite, égalisait après une combinaison sur coup franc (30e). Oyarzabal s’offrait son 89e but en Liga d’une reprise de volée dans la surface pour offrir les trois points aux siens. La Real est 14e de Liga. Séville est 9e.