Un ancien international français cartonne Lamine Yamal après ses propos polémiques

Lamine Yamal fait encore la une des grands sites espagnols ce vendredi, et plus pour ses propos polémiques que pour ses exploits footballistiques. Hier lors d’un live animé par le streamer espagnol Ibai consacré à la Kings League, le joueur du Barça a mis le feu aux poudres par ses accusations de triche visant le Real Madrid : «oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…», avait-il déclaré.

Ce vendredi dans Rothen s’enflamme, Lamine Yamal a évidemment animé les débats. Pour l’ancien international tricolore Tony Vairelles, «aucun joueur ne se serait permis de faire ces déclarations» à son époque avant un Classique OM - PSG. «Si ça me choque ou me déplait ? Bien sûr que ça me déplait, il faut vivre avec son temps, relativise-t-il. Mais ce qui me choque le plus, c’est que le club le laisse faire ça, t’as l’impression que plus personne n’intervient, il est quand même payé grassement par le club. Si j’étais l’entraîneur ou un dirigeant important de ce club, je l’empêcherais de faire de genre de chose, ou je lui mettrai une amende. Aujourd’hui, tu as l’impression que tout est possible.»