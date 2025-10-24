MU : Bruno Fernandes révèle pourquoi il a refusé l’Arabie saoudite

Courtisé avec insistance par Al-Hilal, qui lui proposait un contrat à près de 800 000 euros par semaine, Bruno Fernandes a finalement décidé de refuser l’Arabie saoudite l’été dernier. Une offre pourtant séduisante, mais que le Portugais a balayée après une discussion déterminante avec son épouse Ana Pinho. «Elle m’a demandé si j’avais accompli tout ce que je voulais à United. Elle sait que non. Je ne suis pas sûr d’y parvenir — gagner la Premier League ou la Ligue des champions —, et elle non plus. Mais si je n’essaie pas, c’est sûr que je n’y arriverai pas».

La suite après cette publicité

Le capitaine mancunien a préféré miser sur la fidélité et sur le projet sportif des Red Devils et a affirmé s’être entretenu avec les dirigeants du club, qui lui ont réaffirmé leur volonté de bâtir une équipe plus compétitive autour de lui. «Je sentais que je faisais toujours partie du plan, que je pouvais encore aider le club à atteindre ses objectifs. Comme je l’ai toujours dit, je me sens bien ici. Je veux réaliser mes rêves, mais je ne peux pas parler au nom du club», a-t-il ajouté au Times, lui qui disputera son 300e match avec les Red Devils ce week-end, contre Brighton.