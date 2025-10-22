Le Maroc recrute un cadre du Real Madrid

Après avoir remporté le Mondial U20 et à l’approche de cette CAN 2026 pour laquelle la sélection A fait office de favori, la Fédération Marocaine continue de renforcer ses structures et vient de réaliser un gros coup. Le Maroc a ainsi embauché un des cadres dirigeants du Real Madrid, comme l’annonce le journal Marca.

Abián Perdomo rejoint ainsi la sélection marocaine. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’un défenseur central costaud ni d’un numéro 9 qui terrorise les arrière-gardes adverses, mais de celui qui était jusqu’ici responsable de la formation et de la méthodologie du Real Madrid. Perdomo faisait notamment le lien entre La Fabrica et l’équipe première. Il travaillera notamment sur la formation de jeunes joueurs marocains afin d’aider le pays africain à sortir de nouvelles pépites.