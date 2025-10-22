Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Le Maroc recrute un cadre du Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Mbappé @Maxppp

Après avoir remporté le Mondial U20 et à l’approche de cette CAN 2026 pour laquelle la sélection A fait office de favori, la Fédération Marocaine continue de renforcer ses structures et vient de réaliser un gros coup. Le Maroc a ainsi embauché un des cadres dirigeants du Real Madrid, comme l’annonce le journal Marca.

La suite après cette publicité

Abián Perdomo rejoint ainsi la sélection marocaine. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’un défenseur central costaud ni d’un numéro 9 qui terrorise les arrière-gardes adverses, mais de celui qui était jusqu’ici responsable de la formation et de la méthodologie du Real Madrid. Perdomo faisait notamment le lien entre La Fabrica et l’équipe première. Il travaillera notamment sur la formation de jeunes joueurs marocains afin d’aider le pays africain à sortir de nouvelles pépites.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Maroc

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier