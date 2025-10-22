Youth League : nouvelle défaite pour l’OM

L’Olympique de Marseille allait-il faire mieux que Monaco en Youth League ? À l’instar des Asémistes, les Phocéens ont chuté lors de leurs deux premiers matches face au Real Madrid (2-3) et contre l’Ajax Amsterdam (3-5). Opposés au Sporting Portugal, les Olympiens ont malheureusement imité l’ASM, battue plus tôt par Tottenham.

La suite après cette publicité

Chambrés par Flavio Gonçalves sur le premier but lisboète (11e), les Marseillais avaient répondu au retour des vestiaires par Darryl Bakola (47e). Mais Paulo Simão a douché les espoirs de victoire en redonnant un avantage définitif (2-1) aux Leões à la 81e minute. Les Portugais ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Gabriel Silva (84e), mais cela n’a rien changé. Au classement, le SCP grimpe provisoirement à la 10e place, tandis que l’OM chute au 30e rang.