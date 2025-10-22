UEFA Youth League
Les jeunes du Sporting CP chambrent l’OM
Pour son troisième match de Youth League de la saison, l’Olympique de Marseille affronte les U19 du Sporting Portugal. Une rencontre qui a mal démarré pour les Phocéens puisque Flavio Gonçalves a ouvert le score dès la onzième minute.
Flavio Gonçalves, joueur du Sporting Portugal, a marqué contre l'OM en Youth League et a célébré avec ses coéquipiers et... avec un t-shirt JUL. 💀💀
Ce dernier a ensuite chambré les Marseillais en brandissant un t-shirt JuL (célèbre artiste marseillais) pour célébrer son but. Pas de quoi déstabiliser les Français qui ont égalisé au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Darryl Bakola (47e).
