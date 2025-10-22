Les jeunes du Sporting CP chambrent l’OM

Pour son troisième match de Youth League de la saison, l’Olympique de Marseille affronte les U19 du Sporting Portugal. Une rencontre qui a mal démarré pour les Phocéens puisque Flavio Gonçalves a ouvert le score dès la onzième minute.

La suite après cette publicité

Ce dernier a ensuite chambré les Marseillais en brandissant un t-shirt JuL (célèbre artiste marseillais) pour célébrer son but. Pas de quoi déstabiliser les Français qui ont égalisé au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Darryl Bakola (47e).