UEFA Youth League

Les jeunes du Sporting CP chambrent l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le stade de Sporting : Estádio José Alvalade @Maxppp

Pour son troisième match de Youth League de la saison, l’Olympique de Marseille affronte les U19 du Sporting Portugal. Une rencontre qui a mal démarré pour les Phocéens puisque Flavio Gonçalves a ouvert le score dès la onzième minute.

Instant Foot ⚽️
INCROYABLE ! 😭😭😭

Flavio Gonçalves, joueur du Sporting Portugal, a marqué contre l'OM en Youth League et a célébré avec ses coéquipiers et... avec un t-shirt JUL. 💀💀
Ce dernier a ensuite chambré les Marseillais en brandissant un t-shirt JuL (célèbre artiste marseillais) pour célébrer son but. Pas de quoi déstabiliser les Français qui ont égalisé au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Darryl Bakola (47e).

Explorer

