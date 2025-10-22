Youth League : troisième défaite consécutive pour Monaco

En attendant de voir la performance de l’équipe première ce soir face à Tottenham, les U19 de l’AS Monaco poursuivent leur piètre parcours en Youth League. Après avoir été battus par le Club Bruges (0-1) et Manchester City (3-5), les jeunes Monégasques ont enchaîné une troisième défaite de rang face aux Spurs.

Après l’ouverture du score d’Irow (14e), les Asémistes avaient bien réagi en revenant au score, puis en prenant l’avantage grâce à un doublé de Tincres (27e, 47e). Malheureusement pour l’ASM, Upson (58e), Thompson (73e) et Back (82e) ont permis aux Anglais de l’emporter 4-2. Au classement, Tottenham est premier avec trois victoires en autant de matches. Quant à Monaco, les joueurs du Rocher pointent à une décevante 32e place avec 0 point.