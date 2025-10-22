Menu Rechercher
UEFA Youth League

Youth League : troisième défaite consécutive pour Monaco

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le centre d'entraînement de la Turbie @Maxppp

En attendant de voir la performance de l’équipe première ce soir face à Tottenham, les U19 de l’AS Monaco poursuivent leur piètre parcours en Youth League. Après avoir été battus par le Club Bruges (0-1) et Manchester City (3-5), les jeunes Monégasques ont enchaîné une troisième défaite de rang face aux Spurs.

Classement live UEFA Youth League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
32 Logo Monaco Monaco 0 3 -5 0 0 3 5 10
33 Logo Kairat Kairat 0 3 -6 0 0 3 4 10
34 Logo Newcastle Newcastle 0 3 -7 0 0 3 3 10
35 Logo Bodø / Glimt Bodø / Glimt 0 3 -12 0 0 3 2 14
36 Logo Qarabağ Qarabağ 0 3 -14 0 0 3 1 15
Après l’ouverture du score d’Irow (14e), les Asémistes avaient bien réagi en revenant au score, puis en prenant l’avantage grâce à un doublé de Tincres (27e, 47e). Malheureusement pour l’ASM, Upson (58e), Thompson (73e) et Back (82e) ont permis aux Anglais de l’emporter 4-2. Au classement, Tottenham est premier avec trois victoires en autant de matches. Quant à Monaco, les joueurs du Rocher pointent à une décevante 32e place avec 0 point.

Pub. le - MAJ le
