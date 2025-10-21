Youth League : le PSG tenu en échec par le Bayer Leverkusen

Victorieux contre l’Atalanta (5-1), puis battus à Barcelone (2-1), les U19 du Paris Saint-Germain se déplaçaient à l’Ulrich-Haberland-Stadion pour affronter le Bayer Leverkusen, vainqueur de ses deux premières rencontres dans cette Youth League. Emmené par Mathis Jangeal ou encore le revenant David Boly, le PSG a concédé l’ouverture du score de Burak Kir (37e, 1-0), juste avant la mi-temps.

La suite après cette publicité

Malgré cela, les Parisiens n’ont pas lâché et ont vu leurs efforts être récompensés dans le second acte. En trois minutes, Rayan Abo El Nay (52e, 1-1), puis Jangeal (55e, 1-2) - après une main allemande dans la surface - permettaient aux Rouges et Bleus de renverser le match. Mais Leverkusen a répondu moins de dix minutes plus tard avec la tête de Julien Kurowski (64e, 2-2). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2). Le PSG occupe la 15e place du classement, en attendant la fin de cette 3e journée. Leverkusen reste deuxième, derrière le FC Barcelone.