UEFA Youth League

Youth League : le PSG tenu en échec par le Bayer Leverkusen

Par Kevin Massampu
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp
Bayer 2-2 PSG

Victorieux contre l’Atalanta (5-1), puis battus à Barcelone (2-1), les U19 du Paris Saint-Germain se déplaçaient à l’Ulrich-Haberland-Stadion pour affronter le Bayer Leverkusen, vainqueur de ses deux premières rencontres dans cette Youth League. Emmené par Mathis Jangeal ou encore le revenant David Boly, le PSG a concédé l’ouverture du score de Burak Kir (37e, 1-0), juste avant la mi-temps.

Bayer 2 37' B. Kir 64' J. Kurowski PSG 2 52' R. Abo El Nay 55' (sp) M. Jangeal terminé

Malgré cela, les Parisiens n’ont pas lâché et ont vu leurs efforts être récompensés dans le second acte. En trois minutes, Rayan Abo El Nay (52e, 1-1), puis Jangeal (55e, 1-2) - après une main allemande dans la surface - permettaient aux Rouges et Bleus de renverser le match. Mais Leverkusen a répondu moins de dix minutes plus tard avec la tête de Julien Kurowski (64e, 2-2). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2). Le PSG occupe la 15e place du classement, en attendant la fin de cette 3e journée. Leverkusen reste deuxième, derrière le FC Barcelone.

Pub. le - MAJ le
Top commentaires
