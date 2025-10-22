Hakim Ziyech a signé au Wydad Casablanca

Après des mois et des mois de rumeurs, Hakim Ziyech va retrouver un challenge. L’international marocain, sans club depuis son départ d’Al-Duhail il y a plusieurs mois maintenant, était à la recherche d’un nouveau challenge. Apparu souvent sur les réseaux sociaux en train de garder la forme lors de fives à Dubaï, l’ailier de 32 ans avait été lié à plusieurs clubs, notamment Cluj et Elche. Mais cela n’est jamais allé plus loin, notamment en raison d’un genou abîmé.

Mais un joueur de ce calibre, encore plus libre, attire forcément. Et il va finalement rebondir du côté du Maroc. L’ancien de Chelsea a trouvé un accord pour s’engager avec le Wydad Casablanca selon les informations de la presse marocaine. Un dernier challenge à relever pour Hakim Ziyech. À quelques mois de la CAN, reste à savoir si ce retour sera gagnant et s’il aura le temps de convaincre Walid Regragui de le sélectionner. Mais avec le Mondial 2026 en fin de saison, l’ailier de 32 ans s’offre un dernier frisson. «Hakim Ziyech a signé un contrat avec le Wydad jusqu’en 2027, avec une option de prolongation. Les négociations se sont bien déroulées, Ziyech ayant exprimé son désir de jouer pour son pays, malgré plusieurs offres alléchantes de clubs étrangers», a déclaré le président Hicham Ait Mena à Okaz.