Liga : Mbappé nommé pour la 3e fois de suite au trophée joueur du mois

Ce mercredi, la Liga a dévoilé officiellement la liste des joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur du mois d’octobre. Sans grande surprise, Kylian Mbappé est encore présent dans cette liste. Le Français, auteur d’un début de saison XXL avec 16 buts, en a inscrit 5 (plus 1 passe décisive) depuis le dernier trophée.

Une nomination logique donc pour l’ancien joueur du PSG. Il sera en concurrence avec Pedri (Barcelone), Oblak (Atlético de Madrid), Antony (Betis) et Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). Il pourrait remporter un deuxième trophée après celui de septembre.