Commenter 3
Liga : Mbappé nommé pour la 3e fois de suite au trophée joueur du mois

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Ce mercredi, la Liga a dévoilé officiellement la liste des joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur du mois d’octobre. Sans grande surprise, Kylian Mbappé est encore présent dans cette liste. Le Français, auteur d’un début de saison XXL avec 16 buts, en a inscrit 5 (plus 1 passe décisive) depuis le dernier trophée.

LALIGA
👀 Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de octubre en #LALIGAEASPORTS!

🌟 @KMbappe
🌟 @Pedri
🌟 @oblakjan
🌟 @antony00
🌟 @Jorge_deFrutosS

#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA
@easportsfces
Voir sur X

Une nomination logique donc pour l’ancien joueur du PSG. Il sera en concurrence avec Pedri (Barcelone), Oblak (Atlético de Madrid), Antony (Betis) et Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). Il pourrait remporter un deuxième trophée après celui de septembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
