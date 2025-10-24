Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : la nouvelle sortie remarquée du père d’Endrick

Par Allan Brevi
1 min.
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

Toujours sans la moindre minute de jeu depuis le début de la saison, Endrick vit des semaines frustrantes au Real Madrid. Revenu de blessure depuis plusieurs semaines, le jeune Brésilien de 19 ans reste bloqué derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia dans la hiérarchie des numéros 9. Malgré ses efforts à l’entraînement et son refus d’un départ en prêt, l’attaquant n’a pas encore eu la moindre chance de se montrer sous les ordres de Xabi Alonso, qui assure pourtant que « son moment viendra ». Une situation qui commence à interpeller au Brésil, où son absence répétée suscite l’inquiétude à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Face à cette période difficile, le père du joueur, Douglas Endrick, a tenu à lui adresser un message fort sur les réseaux sociaux. « Je sais à quel point tu es concentré sur le football chaque jour de ta vie, à quel point tu es bon. Tu es un gagnant, un guerrier », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « Ton étoile brillera. Ton avenir est là-haut. Je t’aime. » Un soutien symbolique qui en dit long sur la détermination intacte d’Endrick et sur la confiance que sa famille garde en son talent, malgré ce début de saison marqué par l’impatience et la frustration.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier