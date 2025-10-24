Real Madrid : la nouvelle sortie remarquée du père d’Endrick

Toujours sans la moindre minute de jeu depuis le début de la saison, Endrick vit des semaines frustrantes au Real Madrid. Revenu de blessure depuis plusieurs semaines, le jeune Brésilien de 19 ans reste bloqué derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia dans la hiérarchie des numéros 9. Malgré ses efforts à l’entraînement et son refus d’un départ en prêt, l’attaquant n’a pas encore eu la moindre chance de se montrer sous les ordres de Xabi Alonso, qui assure pourtant que « son moment viendra ». Une situation qui commence à interpeller au Brésil, où son absence répétée suscite l’inquiétude à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

Face à cette période difficile, le père du joueur, Douglas Endrick, a tenu à lui adresser un message fort sur les réseaux sociaux. « Je sais à quel point tu es concentré sur le football chaque jour de ta vie, à quel point tu es bon. Tu es un gagnant, un guerrier », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « Ton étoile brillera. Ton avenir est là-haut. Je t’aime. » Un soutien symbolique qui en dit long sur la détermination intacte d’Endrick et sur la confiance que sa famille garde en son talent, malgré ce début de saison marqué par l’impatience et la frustration.