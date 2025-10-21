Real Madrid : Xabi Alonso évacue l’idée d’un départ d’Endrick

Les rumeurs s’intensifient autour d’Endrick. Ce matin, une partie de la presse espagnole annonçait que l’attaquant brésilien avait pris la décision de quitter le Real Madrid en janvier en étant disposé à se faire prêter. Plusieurs clubs sont déjà à l’affût. Mais du côté du Real, il n’est pas encore question de valider un tel mouvement. Du moins si l’on écoute les propos de Xabi Alonso en conférence de presse.

« Nous n’en sommes pas là pour le moment. La concurrence au sommet est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs », a-t-il exposé durant la conférence de presse de veille de match face à la Juventus Turin. Endrick n’a pas encore joué la moindre minute cette saison.