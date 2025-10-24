Menu Rechercher
Le RC Lens recrute un joueur de l’OL !

Le mercato n’est pourtant pas encore ouvert, mais après l’OL qui a enregistré l’arrivée de Hans Hateboer, un autre club de Ligue 1 a décidé de se renforcer ces dernières heures. En effet, le RC Lens a annoncé l’arrivée d’Erawan Garnier. Le latéral gauche international U23 thaïlandais arrive en provenance de… l’Olympique Lyonnais.

Erawan Garnier s'engage avec le Racing ✍️

Joueur de couloir percutant et fin techniquement, l'international thaïlandais U23 arrive en provenance de l'@OL et paraphe son premier contrat professionnel avec le Racing jusqu'en 2027.

Il signe son premier contrat professionnel avec les Sang et Or. «Un nouvel Artésien entre en scène ! Joueur de couloir percutant et fin techniquement, Erawan Garnier (19 ans) rejoint le Racing en provenance de l’Olympique Lyonnais. Doté de qualités de dribble et d’une bonne vision du jeu, l’international thaïlandais U23 s’engage avec le club sang et or jusqu’en 2027.» Pierre Sage, qui connait très bien le joueur pour l’avoir formé à l’OL, va donc avoir un nouveau latéral.

