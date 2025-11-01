L’UEFA face à une réclamation de 20 M€ pour le format de la Ligue des Champions

L’UEFA fait face à une réclamation de plus de 20 millions d’euros après que la société chilienne de conseil sportif MatchVision a intenté un procès pour le vol présumé du format en phase de ligue qu’elle utilise depuis 2024 dans ses compétitions de clubs masculines, rapporte The Athletic. La procédure a été lancée en avril en Espagne, avant d’être transférée en septembre à un tribunal de Lausanne, en Suisse, où est basé l’UEFA. L’instance dirigeante n’a pas encore été officiellement notifiée, mais disposera de 20 jours ouvrables pour répondre dès que ce sera fait. Le litige est lié à l’affaire de la Super Ligue européenne de 2021, qui avait poussé l’UEFA à réviser rapidement la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, avec un élargissement de 32 à 36 équipes et le remplacement de la phase de groupes par un format dit "modèle suisse". Dans ce système, toutes les équipes sont classées dans un même tableau et jouent huit adversaires différents. Contrairement aux tournois suisses classiques, les matchs sont tirés au sort dès le départ, avec chaque équipe jouant contre deux équipes de quatre chapeaux de neuf équipes.

Selon MatchVision, le concept des "chapeaux" est protégé par droits d’auteurs au Chili depuis 2006 par son fondateur Leandro Shara, qui affirme l’avoir présenté à l’UEFA dès 2013 et dans plusieurs conférences sportives par la suite. La société réclame donc des dommages et intérêts pour cette utilisation, soit 20 005 551 € pour l’entreprise et 200 000 € pour Shara personnellement, avec intérêts pour la saison passée, la saison en cours et la prochaine. Leandro Shara affirme dans les colonnes du média américain que l’appropriation de sa propriété intellectuelle par l’UEFA le contraint à agir et menace d’étendre la procédure à toute personne ayant facilité cette violation. MatchVision revendique la paternité du concept et demande des dommages, s’appuyant sur des preuves techniques et des témoignages. L’UEFA n’a pas encore réagi officiellement, mais avait qualifié l’an dernier les réclamations de « sans fondement ».