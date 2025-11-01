Juventus : Luciano Spalletti promet du lourd

Un entraîneur chevronné et rompu aux exigences de la Serie A : c’était le portrait-robot dressé par la direction de la Juventus Turin après le renvoi d’Igor Tudor cette semaine. Rapidement, le profil de Luciano Spalletti a fait surface. Passé par les bancs d’Empoli, de la Sampdoria, de Venise, de l’Udinese, d’Ancône, de l’AS Rome, de l’Inter Milan et donc de Naples, le technicien de 66 ans était libre depuis le mois de juin et le renvoi de son poste de sélectionneur de l’Italie.

Avec tout ce que représente la Juventus Turin, il a donc pris le pari de remettre le club sur selle, actuellement 7e de Serie A à six points du leader Naples, et 25e de la phase de Ligue de C1. «Si je n’avais pas cru au potentiel de cette équipe, pourquoi aurais-je accepté un contrat de huit mois ? Je pense pouvoir faire du bon travail ici. On doit essayer de retrouver la Ligue des champions, et pour l’instant, on doit tout faire pour se remettre sur les rails, parce que les autres équipes sont en pleine ascension», a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse. Son contrat devrait être automatiquement renouveler en cas de qualification en C1 la saison prochaine.