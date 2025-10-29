Serie A : la Juventus regagne sans Tudor, Côme intègre le top 4, la Roma passe deuxième

Les favoris ont tenu leur rang ce soir en Serie A. Opposée à l’Udinese, la Juventus a remporté son premier match depuis le renvoi d’Igor Tudor (3-1). Vlahovic avait débloqué la situation sur penalty (5e), tandis que Zaniolo avait trouvé un trou de souris pour égaliser au point de penalty avant la pause (45+1e). Gatti a permis à la Vieille Dame de reprendre les commandes d’un coup de tête sur un caviar de Cambiaso (67e), puis Yildiz a fait la décision sur penalty (67e). Les Turinois sont 6es de Serie A.

La suite après cette publicité

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8 2 Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4 3 Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11 4 Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7 5 Côme 16 9 +6 4 4 1 12 6 6 Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7 7 Juventus 15 9 +3 4 3 2 12 9 8 Cremonese 14 9 +1 3 5 1 11 10 9 Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7 10 Udinese 12 9 -4 3 3 3 11 15 11 Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14 12 Lazio 11 8 +4 3 2 3 11 7 13 Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9 14 Cagliari 9 8 -2 2 3 3 8 10 15 Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9 16 Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14 17 Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14 18 Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12 19 Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15 20 Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13 Voir le classement complet

En parallèle, la Roma a fait le métier face à Parme (2-1). Un but de la tête de Hermoso (63e) et un superbe enchaînement de Dovbyk (81e) ont offert la victoire aux Romains, désormais deuxièmes du championnat derrière Naples. Parme est 15e. Enfin, Côme a battu l’Hellas Vérone grâce à Douvikas (9e), Posch (62e) et Vojvoda (90+2e). Serdar avait marqué le but des visiteurs en première période (25e). Les hommes de Cesc Fabregas passent 4es, l’Hellas Vérone est 17e.