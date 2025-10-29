Menu Rechercher
Serie A

Serie A : la Juventus regagne sans Tudor, Côme intègre le top 4, la Roma passe deuxième

Par Jordan Pardon
1 min.
Nico Paz @Maxppp
Juventus 3-1 Udinese

Les favoris ont tenu leur rang ce soir en Serie A. Opposée à l’Udinese, la Juventus a remporté son premier match depuis le renvoi d’Igor Tudor (3-1). Vlahovic avait débloqué la situation sur penalty (5e), tandis que Zaniolo avait trouvé un trou de souris pour égaliser au point de penalty avant la pause (45+1e). Gatti a permis à la Vieille Dame de reprendre les commandes d’un coup de tête sur un caviar de Cambiaso (67e), puis Yildiz a fait la décision sur penalty (67e). Les Turinois sont 6es de Serie A.

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8
2 Logo Rome Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4
3 Logo Inter Milan Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11
4 Logo Milan Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7
5 Logo Côme Côme 16 9 +6 4 4 1 12 6
6 Logo Bologne Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7
7 Logo Juventus Juventus 15 9 +3 4 3 2 12 9
8 Logo Cremonese Cremonese 14 9 +1 3 5 1 11 10
9 Logo Atalanta Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7
10 Logo Udinese Udinese 12 9 -4 3 3 3 11 15
11 Logo Torino Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14
12 Logo Lazio Lazio 11 8 +4 3 2 3 11 7
13 Logo Sassuolo Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9
14 Logo Cagliari Cagliari 9 8 -2 2 3 3 8 10
15 Logo Parme Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9
16 Logo Lecce Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14
17 Logo Hellas Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14
18 Logo Pise Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12
19 Logo Fiorentina Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15
20 Logo Genoa Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13
Voir le classement complet

En parallèle, la Roma a fait le métier face à Parme (2-1). Un but de la tête de Hermoso (63e) et un superbe enchaînement de Dovbyk (81e) ont offert la victoire aux Romains, désormais deuxièmes du championnat derrière Naples. Parme est 15e. Enfin, Côme a battu l’Hellas Vérone grâce à Douvikas (9e), Posch (62e) et Vojvoda (90+2e). Serdar avait marqué le but des visiteurs en première période (25e). Les hommes de Cesc Fabregas passent 4es, l’Hellas Vérone est 17e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
