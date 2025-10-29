Serie A : la Juventus regagne sans Tudor, Côme intègre le top 4, la Roma passe deuxième
Les favoris ont tenu leur rang ce soir en Serie A. Opposée à l’Udinese, la Juventus a remporté son premier match depuis le renvoi d’Igor Tudor (3-1). Vlahovic avait débloqué la situation sur penalty (5e), tandis que Zaniolo avait trouvé un trou de souris pour égaliser au point de penalty avant la pause (45+1e). Gatti a permis à la Vieille Dame de reprendre les commandes d’un coup de tête sur un caviar de Cambiaso (67e), puis Yildiz a fait la décision sur penalty (67e). Les Turinois sont 6es de Serie A.
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|21
|9
|+8
|7
|0
|2
|16
|8
|2
|Rome
|21
|9
|+6
|7
|0
|2
|10
|4
|3
|Inter Milan
|18
|9
|+11
|6
|0
|3
|22
|11
|4
|Milan
|18
|9
|+7
|5
|3
|1
|14
|7
|5
|Côme
|16
|9
|+6
|4
|4
|1
|12
|6
|6
|Bologne
|15
|9
|+6
|4
|3
|2
|13
|7
|7
|Juventus
|15
|9
|+3
|4
|3
|2
|12
|9
|8
|Cremonese
|14
|9
|+1
|3
|5
|1
|11
|10
|9
|Atalanta
|13
|9
|+6
|2
|7
|0
|13
|7
|10
|Udinese
|12
|9
|-4
|3
|3
|3
|11
|15
|11
|Torino
|12
|9
|-6
|3
|3
|3
|8
|14
|12
|Lazio
|11
|8
|+4
|3
|2
|3
|11
|7
|13
|Sassuolo
|10
|8
|-1
|3
|1
|4
|8
|9
|14
|Cagliari
|9
|8
|-2
|2
|3
|3
|8
|10
|15
|Parme
|7
|9
|-5
|1
|4
|4
|4
|9
|16
|Lecce
|6
|9
|-7
|1
|3
|5
|7
|14
|17
|Hellas
|5
|9
|-9
|0
|5
|4
|5
|14
|18
|Pise
|4
|8
|-7
|0
|4
|4
|5
|12
|19
|Fiorentina
|4
|9
|-8
|0
|4
|5
|7
|15
|20
|Genoa
|3
|9
|-9
|0
|3
|6
|4
|13
En parallèle, la Roma a fait le métier face à Parme (2-1). Un but de la tête de Hermoso (63e) et un superbe enchaînement de Dovbyk (81e) ont offert la victoire aux Romains, désormais deuxièmes du championnat derrière Naples. Parme est 15e. Enfin, Côme a battu l’Hellas Vérone grâce à Douvikas (9e), Posch (62e) et Vojvoda (90+2e). Serdar avait marqué le but des visiteurs en première période (25e). Les hommes de Cesc Fabregas passent 4es, l’Hellas Vérone est 17e.
