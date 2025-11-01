Juventus : des banderoles hostiles apparues à Naples contre Spalletti

Une banderole hostile est apparue hier soir au-sud de la ville de Naples, déployée sur le Ponte della Sanità, l’un des quartiers populaires. Le texte adressé à Luciano Spalletti, homme du sacre historique du Napoli en 2023, était sans détour : « Hommes honteux, destins honteux.». Le groupe de supporters Anima Azzurra y ajoutait : « Honteux parce que tu es faux, honteux parce que tu es un traître. Honteux parce que même toi, tu n’as pas compris tout notre amour. »

Lors de sa conférence de présentation en tant que nouvel entraîneur de Juventus, Spalletti a réaffirmé son attachement à Naples : « La ville restera à jamais dans mon coeur », a-t-il déclaré. Il a notamment évoqué son tatouage du club napolitain et précisé que lors des examens médicaux de ce matin, il avait demandé qu’on lui fasse une prise de sang «à l’autre bras» pour ne pas toucher audit tatouage.