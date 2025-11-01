Maroc : Gessime Yassine a vécu un rêve éveillé après la Coupe du monde U20

Lors de la Coupe du monde U20, le Maroc en a surpris plus d’un. Disposant d’une belle génération, peu de personnes attendaient néanmoins les jeunes Lions de l’Atlas aller remporter le Mondial des moins de 20 ans. Finalement, après un parcours exceptionnel où les Marocains ont éliminé les Etats-Unis et la France avant de battre l’Argentine en finale, le Maroc a réalisé cet exploit majuscule. Auteur d’une belle compétition, Gessime Yassine s’est mis en avant.

La suite après cette publicité

Interrogé par La Provence, l’ailier de l’USL Dunkerque a expliqué qu’il ne s’attendait clairement pas à un tel engouement à son retour au Maroc : «quand je faisais la Coupe du monde, je ne pensais pas qu’il y avait cet engouement. Je me suis dit que peu de Marocains allaient regarder la compétition. Mais franchement, quand on est rentrés au Maroc, ils devaient y avoir 10 000 voire 15 000 personnes à Rabat. Franchement, c’était incroyable. Tout le monde était derrière nous. Ils connaissaient nos prénoms, nos noms.»