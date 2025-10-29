Lens : Pierre Sage sanctionne Malang Sarr

2e de Ligue 1 après 9 journées, le RC Lens a l’occasion de confirmer son excellent début de saison avec un déplacement à Lens ce mercredi soir (19h). Petite surprise en revanche, les Sang et Or vont devoir faire sans Malang Sarr, son taulier en défense centrale, dans le onze de départ. Pierre Sage s’en est expliqué durant l’avant-match auprès de Ligue 1+ et sous-entend qu’il s’agit d’une sanction.

La suite après cette publicité

«Le groupe est quasi au complet. On a un joueur qui va devoir sortir du groupe, Malang Sarr, étant donné que j’ai pris une décision relative à la vie de groupe.» L’ancien joueur de Chelsea est arrivé avec un léger retard à la causerie, engendrant cette punition qu’il a acceptée sans broncher, conscient de s’être mis à la faute.