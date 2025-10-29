Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Lens : Pierre Sage sanctionne Malang Sarr

Par Maxime Barbaud
1 min.
Malang Sarr à Lens @Maxppp
Metz 0-0 Lens

2e de Ligue 1 après 9 journées, le RC Lens a l’occasion de confirmer son excellent début de saison avec un déplacement à Lens ce mercredi soir (19h). Petite surprise en revanche, les Sang et Or vont devoir faire sans Malang Sarr, son taulier en défense centrale, dans le onze de départ. Pierre Sage s’en est expliqué durant l’avant-match auprès de Ligue 1+ et sous-entend qu’il s’agit d’une sanction.

La suite après cette publicité

«Le groupe est quasi au complet. On a un joueur qui va devoir sortir du groupe, Malang Sarr, étant donné que j’ai pris une décision relative à la vie de groupe.» L’ancien joueur de Chelsea est arrivé avec un léger retard à la causerie, engendrant cette punition qu’il a acceptée sans broncher, conscient de s’être mis à la faute.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Malang Sarr
Pierre Sage

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Malang Sarr Malang Sarr
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier