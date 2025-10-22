Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick manquera le Clásico

Real Madrid Barcelone

Hansi Flick manquera le Clásico après la confirmation de sa suspension d’un match par la commission de discipline de la RFEF. Expulsé samedi dernier à Montjuïc pour avoir reçu un double carton jaune, l’entraîneur allemand ne pourra pas diriger Barcelone lors du choc contre le Real Madrid. Le premier avertissement lui avait été adressé pour avoir applaudi de manière ironique une décision de l’arbitre Jesús Gil Manzano à la 90e minute, suivi immédiatement d’un second pour un geste de désapprobation. L’appel interjeté par le club a été rejeté, la commission considérant que les images fournies n’invalidaient pas le rapport de l’arbitre, jugé prescrit par l’article 27 du Code disciplinaire selon le communiqué de la fédération espagnole.

El Partidazo de COPE
💥 Nyom, dos partidos de sanción por la acción con Vinicius

➡️ “Por producirse de manera violenta al margen del juego”

📻 #PartidazoCOPE
La commission n’a en revanche pas sanctionné Flick pour son apparition aux abords des vestiaires après son expulsion, une situation normalement interdite, ni pour son geste remarqué après le but d’Araujo, ces points n’étant pas mentionnés dans le rapport officiel. Hansi Flick pourra ainsi retrouver le banc pour le prochain match à domicile contre Elche, le 2 novembre, laissant donc le Clásico sans sa présence sur le terrain.

