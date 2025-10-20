Les confidences touchantes de Jürgen Klopp sur la mort tragique de Diogo Jota

Cet été, le monde du football a perdu Diogo Jota. Au pic de sa carrière avec des trophées avec Liverpool et le Portugal, l’attaquant a disparu tragiquement lors d’un accident de voiture avec son frère en Espagne. Une terrible nouvelle qui a mis le monde du football en émoi. Dans son ancien club de Liverpool, les hommages ont été nombreux et l’esprit de l’attaquant portugais est encore présent à Anfield. Encore dans les têtes de tous ceux qui l’ont fréquenté, Diogo Jota est encore dans la tête de Jürgen Klopp.

La suite après cette publicité

C’est en tout cas ce qu’a affirmé le technicien allemand dans des propos relayés du média portugais A Bola : «je ne peux pas imaginer le vestiaire sans lui. C’est pareil pour les joueurs. Personne à Liverpool n’utilisera jamais ça comme excuse… Il était si proche de James Milner, très proche de Kostas Tsimikas. Gérer ça sur le plan personnel… impossible. J’ai reçu un SMS ce matin avec une mauvaise nouvelle d’un ami de Liverpool, et je n’arrivais pas à y croire. C’était incroyable. Je l’ai entendu, j’ai compris ce que ça signifiait. J’ai vu toutes les photos du mariage, et les garçons étaient là… Je sais exactement où j’étais et combien de temps, je suis resté assis là sans dire un mot. C’est précisément comme un membre de la famille. C’est un exemple de ce à quoi on doit faire face sans rien savoir. On ne peut pas être préparé… J’ai été impressionné par sa présence, c’était un jeune homme très spécial.»