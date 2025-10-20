Algérie, OM : opération réussie pour Amine Gouiri

Une nouvelle qui devrait soulager les supporters de l’Olympique de Marseille et de l’Algérie. Sorti sur civière après un violent choc avec Salim Magoola lors d’Algérie-Ouganda (2-1, le 14 octobre), Amine Gouiri a été opéré avec succès de l’épaule droite.

« Opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt », a commenté l’attaquant de 25 ans dans sa story Instagram, ce lundi. Absent pour plusieurs semaines, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Nice ne disputera pas la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026), avec l’Algérie.