Algérie, OM : opération réussie pour Amine Gouiri

Par Kevin Massampu
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp

Une nouvelle qui devrait soulager les supporters de l’Olympique de Marseille et de l’Algérie. Sorti sur civière après un violent choc avec Salim Magoola lors d’Algérie-Ouganda (2-1, le 14 octobre), Amine Gouiri a été opéré avec succès de l’épaule droite. 

Massilia Zone
Amine Gouiri sur Instagram :

"Opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt."
« Opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt », a commenté l’attaquant de 25 ans dans sa story Instagram, ce lundi. Absent pour plusieurs semaines, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Nice ne disputera pas la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026), avec l’Algérie.

Ligue 1
Marseille
Algérie
Amine Gouiri

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Algérie Flag Algérie
Amine Gouiri Amine Gouiri
