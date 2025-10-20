PL : battu par Brentford, West Ham reste relégable

L’épilogue de cette 8e journée de Premier League se déroulait ce lundi, au London Stadium, entre West Ham (19e) et Brentford (16e). Dominés sur la majeure partie de la rencontre, les locaux ont concédé l’ouverture du score d’Igor Thiago (43e), auteur de son sixième but cette saison en championnat. Huit minutes plus tard, le Brésilien pensait signer un doublé avant que la VAR n’annule son but pour une position de hors-jeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Brentford 10 8 -1 3 1 4 11 12 19 West Ham 4 8 -12 1 1 6 6 18

En fin de match, Mathias Jensen (90e+5) scellait la troisième victoire des Bees en championnat (0-2). La formation de Keith Andrews grimpe à la 13e place du classement. Quant à Nuno Espirito Santo, ce troisième match à la tête des Hammers se solde par un second revers, qui ne fait pas du tout les affaires de West Ham, toujours avant-dernier de Premier League.