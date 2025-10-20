Liga : score vierge entre Valence et Alavés

Au terme d’un match fermé, mais intense, Alavés et Valence se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) au Estadio de Mendizorroza, à l’occasion de la 9e journée de Liga. Sous la direction d’Eduardo Coudet, les Basques ont affiché une belle solidité défensive dans leur système en 3-5-2, s’appuyant sur un trio Pacheco–Tenaglia–Jonny bien en place devant un Antonio Sivera vigilant. Malgré une entame volontaire et plusieurs situations intéressantes menées par Calebe et Toni Martínez, les Babazorros ont manqué de précision dans le dernier geste, ne cadrant que trois de leurs treize tentatives. Lucás Boyé, très actif en pointe, a pesé sur la défense adverse sans parvenir à concrétiser les quelques opportunités créées par le milieu, où Antonio Blanco a livré une prestation sérieuse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Alavés 12 9 +1 3 3 3 9 8 14 Valence 9 9 -4 2 3 4 10 14

En face, Valence, sous la houlette de Carlos Corberán, a su contenir les offensives locales tout en se montrant plus dangereux dans la zone de vérité. Les visiteurs ont cadré deux de leurs cinq tirs, notamment grâce à un Hugo Duro remuant et un Arnaut Danjuma incisif sur les transitions rapides. Pepelu et Javi Guerra ont dominé par séquences le milieu de terrain, tentant d’imposer un rythme plus élevé, mais sans succès face à une équipe d’Alavés bien regroupée. L’arbitre Iosu Galech Apezteguía n’a eu que peu de décisions litigieuses à trancher dans cette rencontre globalement maîtrisée sur le plan disciplinaire. Ce nul, logique au vu du contenu, laisse les deux formations dans le milieu de tableau, chacune regrettant toutefois de ne pas avoir trouvé la faille.