Le fils de Cristiano Ronaldo convoqué pour la première fois avec les U16 du Portugal

Par Kevin Massampu
3 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr @Maxppp

Cristiano Ronaldo Junior va suivre les traces de son père. Le fils du quintuple Ballon d’Or vient d’être convoqué pour la première fois, avec les moins de 16 du Portugal. Dirigés par Filipe Ramos, les U16 portugais disputeront un tournoi amical en Turquie entre le 27 octobre et le 5 novembre prochain.

Cristiano Ronaldo Junior et ses futurs coéquipiers affronteront l’Angleterre, le Pays de Galles et la Turquie. Une nouvelle étape dans la jeune carrière du fils de la légende portugaise, quelques mois après ses débuts avec les U15 du Portugal.

Cristiano Ronaldo

