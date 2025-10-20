Le fils de Cristiano Ronaldo convoqué pour la première fois avec les U16 du Portugal
3 min.
@Maxppp
Cristiano Ronaldo Junior va suivre les traces de son père. Le fils du quintuple Ballon d’Or vient d’être convoqué pour la première fois, avec les moins de 16 du Portugal. Dirigés par Filipe Ramos, les U16 portugais disputeront un tournoi amical en Turquie entre le 27 octobre et le 5 novembre prochain.
La suite après cette publicité
Cristiano Ronaldo Junior et ses futurs coéquipiers affronteront l’Angleterre, le Pays de Galles et la Turquie. Une nouvelle étape dans la jeune carrière du fils de la légende portugaise, quelques mois après ses débuts avec les U15 du Portugal.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
De la relégation en L2 avec Montpellier à meilleur joueur de la Coupe du monde U20, l’incroyable trajectoire d’Othmane Maamma
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer