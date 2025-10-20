Trois bonnes nouvelles pour le Sporting CP avant de défier l’OM

Alors que ce mercredi le Sporting CP reçoit l’Olympique de Marseille pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025/2026, le club portugais tentera de réagir après une défaite 2-1 contre Naples et malgré une victoire 4-1 contre le Kaïrat Almaty lors de la première journée.

Le Sporting CP peut néanmoins se satisfaire de trois bonnes nouvelles d’après A Bola. Ainsi, ce samedi lors de la victoire 3-2 en Coupe du Portugal, Ousmane Diomandé a fait son retour de blessure après 2 mois d’absence tandis que Gonçalo Inàcio qui figurait sur le banc sera bien disponible face aux Phocéens. Absent de ce match, l’ailier uruguayen Maxi Araujo sera aussi rétabli pour affronter l’OM.

