Une ancienne star du PSG accusée de menaces envers une jeune femme

David Luiz, le défenseur brésilien de 38 ans évoluant à Pafos à Chypre, est au centre d’une affaire judiciaire au Brésil selon Marca. Il est accusé d’avoir menacé Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, une assistante sociale de 26 ans, après qu’elle a refusé un plan à trois impliquant l’ancien footballeur du PSG. Selon la plaignante, David Luiz lui aurait adressé des messages intimidants sur Instagram, la faisant craindre pour sa vie et celle de son fils. La jeune femme affirme posséder des captures d’écran où l’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal lui écrit : « je peux simplement te faire disparaître » et « vous en paierez les conséquences ».

David Luiz, fiancé à Bruna Loureiro, conteste connaître Francisca mais reconnaît lui avoir envoyé des messages privés sur les réseaux sociaux. Le tribunal brésilien a émis une ordonnance restrictive à son encontre pour intimidation présumée. L’affaire fait grand bruit au Brésil, mettant en lumière des accusations graves d’intimidation et de harcèlement impliquant une figure du football international. Affaire à suivre.