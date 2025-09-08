EdF : Aurélien Tchouameni encense Michael Olise

Face à l’Ukraine, Michael Olise a une nouvelle fois brillé avec l’équipe de France. Installé en position de numéro 10, le joueur du Bayern Munich a rendu une copie saluée par l’ensemble des observateurs. Et le Bavarois épate également au sein du vestiaire tricolore.

« Ce qui me marque le plus c’est qu’on a l’impression que tout ce qu’il fait c’est facile. C’est un super joueur, on le voit chaque week-end avec le Bayern. il arrive à retranscrire ça en sélection donc c’est un vrai plus pour nous », a confié le Madrilène Aurélien Tchouameni en conférence de presse.