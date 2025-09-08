Menu Rechercher
Commenter 5
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Aurélien Tchouameni encense Michael Olise

Par Matthieu Margueritte
France Islande

Face à l’Ukraine, Michael Olise a une nouvelle fois brillé avec l’équipe de France. Installé en position de numéro 10, le joueur du Bayern Munich a rendu une copie saluée par l’ensemble des observateurs. Et le Bavarois épate également au sein du vestiaire tricolore.

La suite après cette publicité

« Ce qui me marque le plus c’est qu’on a l’impression que tout ce qu’il fait c’est facile. C’est un super joueur, on le voit chaque week-end avec le Bayern. il arrive à retranscrire ça en sélection donc c’est un vrai plus pour nous », a confié le Madrilène Aurélien Tchouameni en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Bayern Munich
Michael Olise
Aurélien Tchouameni

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Michael Olise Michael Olise
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier