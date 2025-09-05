Equipe de France : Michael Olise met tout le monde dans sa poche !

Il y a un an, Michael Olise était appelé pour la première fois en équipe de France, peu après son transfert au Bayern Munich. Et on a désormais l’impression que le milieu offensif est présent depuis 10 ans avec les Bleus. Sa facilité balle au pied, sa manière de se fondre dans le collectif et son efficacité en font un élément déterminant du onze de Didier Deschamps, qui n’hésite plus à l’installer sous l’attaquant dans l’axe. Même si Olise peut aussi permuter avec le dépositaire de l’aile droite, Désiré Doué face à l’Ukraine.

De nouveau buteur avec l’équipe de France, sur un service impeccable de Bradley Barcola, Michael Olise a affiché son réalisme implacable. Et mis des étoiles dans les yeux de son sélectionneur Didier Deschamps. Après la rencontre, sur TF1, DD a été dithyrambique au sujet de son joueur. «Michael est rayonnant, il est intelligent dans les déplacements, il met beaucoup de liant, il est capable d’alterner sa position à droite et dans l’axe, il nous apporte beaucoup, c’est très juste techniquement. Avant lui, on avait Antoine, on ne va pas l’oublier comme ça, mais Michael il voit avant les autres, dans la passe, dans le déplacement, c’est très bien pour nous.»

Olise, la garantie de voir du spectacle

Si Deschamps se montre volontiers laudateur pour défendre ses joueurs, on l’entend rarement s’emballer autant. C’est dire l’importance prise par Michael Olise dans l’effectif. Ce qui permet aussi de voir le 4-2-1 s’installer durablement, avec 4 éléments offensifs, à la place d’un 4-3-3 avec 3 milieux au profil pls défensif. Une aubaine pour les Bleus et le spectacle donc.

Par contre, le spectacle avec Olise, crédité d’un 8 dans nos notes, c’est uniquement sur le terrain, et pas en dehors. Pas totalement à l’aise en français et pas bavard pour un sou, le joueur du Bayern est du genre à donner des maux de tête à n’importe quel journaliste bord terrain. «On est content de commencer comme ça, on a 6 matches et c’est bien de commencer comme ça. Je suis bien ici. Je joue avec des joueurs de qualité donc ça m’aide c’est sûr», a réussi à lui faire dire Saber Desfarges en plusieurs questions. Clinique.