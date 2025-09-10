L’Équipe de France pourrait partir en tournée aux États-Unis

La Fédération Française de Football étudie la possibilité d’une tournée de l’équipe de France aux États-Unis en mars prochain, à condition que les Bleus soient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et n’aient pas à passer par les barrages. Deux matches amicaux sont envisagés : un face aux États-Unis de Mauricio Pochettino, et un second contre le Mexique ou encore le Canada selon L’Équipe. Cette tournée permettrait aux hommes de Didier Deschamps de s’acclimater au continent nord-américain quelques mois avant le début du Mondial coorganisé par ces pays.

La suite après cette publicité

Pour l’instant, aucun accord officiel n’a été trouvé entre la FFF et son homologue américaine. Plusieurs clubs européens pourraient également exprimer leur réticence face à un long déplacement en pleine saison. Déjà l’an dernier, la FFF avait envisagé un déplacement similaire en Argentine, finalement annulé après les réserves de Kylian Mbappé sur les risques liés à un tel voyage. Affaire à suivre.