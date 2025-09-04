EdF : Kylian Mbappé a refusé une revanche contre l’Argentine

Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce jeudi à la veille d’Ukraine-France comptant pour les qualifications du Mondial 2026. C’est lui qui mènera les Bleus demain, comme il le fait depuis que Didier Deschamps lui a confié le brassard de capitaine, après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Sa voix pèse dans le vestiaire mais aussi auprès des instances. L’Equipe rapporte une anecdote illustrant son influence.

La FFF avait pensé organiser un match amical en Argentine lors de la fenêtre internationale de mars 2024 pour une revanche de la finale de la Coupe du Monde 2022, avec un très beau chèque à la clé en faveur de la fédération. Mbappé avait alors confié son inquiétude auprès de Philippe Diallo quant à la pertinence d’un tel voyage (une dizaine d’heures d’avion depuis Paris), alors que les joueurs sont déjà soumis à un programme très chargé en club. L’idée avait été abandonnée. «Il a interpellé le président de la FFF à plusieurs reprises, sur le programme de l’équipe, sur les matches, c’est un capitaine des temps modernes, qui a de la hauteur», affirme une source anoyme au quotidien sportif.