Kylian Mbappé se livre sur l’affaire de Stockholm

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a choisi de s’exprimer pour la première fois sur l’affaire de Stockholm dans une interview accordée à L’Équipe, plusieurs mois après que son nom a été associé à une enquête ouverte pour « viol et agression sexuelle » en Suède. Resté discret jusque-là, l’attaquant du Real Madrid assure qu’il n’a jamais été concerné par cette procédure finalement close par le parquet suédois faute de preuves. Plus que pour lui-même, c’est l’emballement médiatique qui l’a marqué, ainsi que le silence retombé sur la potentielle victime.

« En parlant de ce qu’il s’est passé récemment, il y a eu Stockholm. Tout s’est dégonflé, depuis, mais est-ce que ça vous a changé ? Non. Je n’étais même pas concerné. C’était juste triste de voir tout le monde se jeter là-dessus comme si c’était un steak, sur un sujet aussi grave. Ça arrive à beaucoup trop de femmes, malheureusement, pour qu’on se jette dessus pour des titres et des articles. Personne n’a pris le temps de se demander ce qu’il advenait de la potentielle victime. Et quand tout le monde a vu que je n’étais pas dans cette histoire, que s’est-il passé ? Elle, au caniveau, personne ne sait où elle est, on s’en fout. C’est un sujet sensible et ça m’a rendu triste. Je savais que j’allais me relever, car je n’étais pas concerné, la police ne m’a jamais appelé, mon nom n’a jamais été cité. Je savais dès le début que ça irait, mais c’est compliqué. Surtout pour tes proches, encore plus de sexe féminin. Que tu le veuilles ou non, quand tu le racontes, tu sens que dans le regard d’en face, la personne se dit : "Et s’il y avait 1 % de chance qu’il ait fait quelque chose ?" Ça m’a fait mal. Je n’ai rien à voir là-dedans, moi… Ce sont des réactions humaines de la part des femmes qui m’entourent, car il y en a trop qui subissent ça. Moi, j’ai juste eu à accepter, me taire, aller à l’entraînement. Des fois, tu vois des commentaires… Mais tu acceptes. Carlo (Ancelotti) me disait que c’était injuste. Je lui disais : 'qu’est-ce que je dois faire à part laisser couler et mettre des buts ?' Des mots forts qui traduisent la douleur ressentie par ses proches, ainsi que sa volonté de tourner la page en se concentrant sur le terrain.