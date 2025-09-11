Real Madrid, Angleterre : ça se gâte pour Jude Bellingham !

Cet été, Jude Bellingham a choisi de prendre enfin soin de son corps. Après de nombreux mois passés à jouer avec une épaule bandée, le milieu de terrain anglais a décidé de se faire opérer. Un choix qui l’obligeait à rester éloigné des terrains durant trois mois. Sur le papier, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund est attendu vers la mi-octobre, même si son club a déjà fait savoir que rien ne sera précipité. Bellingham a suffisamment donné à la Casa Blanca depuis son arrivée en 2023 (une Ligue des Champions, une Liga, 38 buts et 28 passes décisives en 100 matches), l’Anglais a donc le droit de se retaper correctement.

Pas de cadeaux pour Bellingham

Mais alors que le joueur de Xabi Alonso fait la une des médias espagnols depuis la parution de photos de lui et de sa compagne se prélassant au soleil, Bellingham ne doit pas être si relax que ça. En Espagne, AS annonce la couleur. Si Bellingham est l’une des stars incontestées du Real Madrid, l’Anglais va causer « un dilemme à Xabi Alonso ». La raison ? Arda Güler a pris ses quartiers de titulaire dans l’entrejeu madrilène et la recrue argentine Franco Mastantuono a signé des débuts éclatants avec son nouveau club. Vous l’aurez compris, Alonso devra choisir de mettre l’un de ces deux-là sur le banc s’il veut remettre Bellingham dans son onze. Sauf que ce scénario est loin d’être garanti.

Depuis qu’il est arrivé, l’ancien coach du Bayer Leverkusen a clairement fait savoir que les passe-droits étaient terminés. Un constat qui se vérifie aujourd’hui avec le choix d’Alonso de mettre Vinicius Junior sur le banc de touche au profit de Rodrygo. Un scénario inenvisageable sous l’ère Ancelotti. Bellingham est donc prévenu… et c’est pareil avec l’équipe d’Angleterre ! Après la belle victoire 5-0 face à la Serbie alors que plusieurs grands noms étaient absents (Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer, Bukayo Saka et Jude Bellingham), le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a lâché un sacré message aux stars anglaises. En clair, personne n’est intouchable.

Encore une pique envoyée par Tuchel ?

« Je suis toujours courageux. Vous le savez bien. Je ne parle pas ici d’hypothèses qui pourraient être écartées. Voyons qui est en forme et disponible. Mais je pense que nous avons déjà pris des décisions courageuses. Nous avons sélectionné une équipe plus réduite pour maintenir la concurrence. La concurrence est lancée. Si vous êtes au camp d’entraînement, vous devez vous comporter de votre mieux, être au meilleur de votre forme et donner le meilleur de vous-même. C’est un privilège d’être au camp d’entraînement et de se battre pour sa place. Vous pouvez aider tout le monde à s’améliorer et à progresser, et c’est ce que nous avons fait. Il n’y avait pas d’attitude après une erreur, il n’y avait pas de frustration, il n’y avait pas de gesticulations, il n’y avait pas de regards noirs, il n’y avait pas de gros mots. C’était juste une équipe prête à travailler et à fournir 90 minutes d’efforts. C’est un sport d’équipe. Cette victoire contre la Serbie était le fruit d’un travail d’équipe dans sa forme la plus pure. Ils ont la qualité pour jouer pour nous et l’envie de jouer pour leur pays, et tout le monde a sa chance. Si un grand joueur rate un tournoi, nous devons avoir des solutions, s’il rate un stage, nous devons avoir des solutions. Nous devons nous concentrer sur les joueurs qui sont disponibles et qui sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes et à être les meilleurs coéquipiers possibles, et c’est ce que nous avons fait. »

Et pour la plupart des médias britanniques, cette déclaration visait en grande partie Jude Bellingham. « Thomas Tuchel semble lancer une nouvelle pique à Jude Bellingham », écrit le Daily Mail. Et si les Anglais pensent ça, c’est parce que ce ne serait pas la première fois que Tuchel égratigne la star merengue. En juin dernier, l’Allemand avait déclaré que sa propre mère avait du mal avec l’international anglais. « J’ai du mal à le comprendre. Je pense qu’il apporte un avantage, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réaliser de grandes choses. Mais ce côté tranchant doit être canalisé vers l’adversaire, vers notre objectif et non pas pour intimider ses coéquipiers, ou être trop agressif envers ses coéquipiers ou les arbitres. Il a le feu sacré. Je ne veux pas l’affaiblir. Il doit jouer avec ce genre de feu, c’est sa force. Mais cette fougue s’accompagne aussi d’attributs qui peuvent vous intimider, peut-être même en tant que coéquipier. On voit parfois l’explosion envers les arbitres et la colère dans son jeu. S’il peut canaliser cela de la bonne manière, et si nous pouvons l’aider à le faire, alors il aura certainement ce qu’il nous faut. Il a un certain avantage qu’il est difficile de trouver. Mais je vois que cela peut créer des émotions contradictoires. Je le vois avec mes parents, avec ma mère, qui parfois ne peut pas voir le gars gentil, bien éduqué et bien élevé que je vois. » Affaire à suivre…