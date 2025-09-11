14 Bleus assurés d’être dans la liste du Mondial 2026, Michael Olise prisé par tous les grands clubs

Les choix de Didier Deschamps pour le Mondial

L’Équipe de France se dessine en vue du Mondial. La sélection se structure autour d’une ossature de 14 joueurs, fidèle à la logique de Deschamps lors des Coupes du monde 2018 et 2022. Malgré le forfait de Saliba, la blessure de Dembélé et l’été agité de Rabiot, cette base reste solide et constitue le noyau autour dur pour le sélectionneur au moment de faire sa liste. 14 joueurs sont déjà quasi assurés de faire partie du groupe pour la Coupe du monde 2026, on retrouve : Maignan - Koundé, Saliba (Konaté), Upamecano, Digne - Koné (Rabiot), Tchouaméni - Dembélé (Doué), Olise, Barcola - Mbappé. Le 4-2-3-1, centré sur Mbappé et Olise, illustre la constance recherchée par Deschamps en phase de construction. Theo Hernandez, malgré ses qualités, n’est pas encore considéré comme un titulaire incontournable.

Michael Olise courtisé

Dans Abendzeitung, on parle d’un Michael Olise de plus en plus sous le feu des projecteurs. À 23 ans, il brille avec le Bayern et l’Équipe de France, malgré quelques erreurs notables, comme sa passe ratée contre l’Islande. Sous la direction de Didier Deschamps, il dynamise l’attaque tricolore avec créativité et efficacité. Depuis son transfert de Crystal Palace, Olise cumule 20 buts et 23 passes décisives en 55 matchs la saison dernière et démarre fort cette année (4 matchs, 4 buts). Son talent attire déjà l’intérêt de grands clubs européens, dont le Real Madrid et Liverpool, avec Kylian Mbappé poussant pour un transfert. Le Bayern, qui le garde sous contrat jusqu’en 2029, pourrait néanmoins envisager une clause de sortie pour l’été 2026.

Les adieux d’une légende

C’est l’heure de dire adieu à un monument. Steve Mandanda, gardien emblématique de l’OM et ancien international français, met un terme à sa carrière à 40 ans après vingt ans au plus haut niveau. Libre depuis le 1er juillet à la fin de son contrat avec Rennes, il a expliqué à L’Équipe avoir longuement réfléchi avant de dire non aux propositions de clubs comme Le Havre, Lorient ou Brest. Recordman de matches avec l’OM (613), Mandanda clôt ainsi une carrière marquée par la régularité et l’attachement au club marseillais. Il devient le quatrième champion du monde 2018 à raccrocher après Matuidi, Rami et Varane. Sa retraite symbolise la fin d’une ère pour le football français.