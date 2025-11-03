 Affaire de racisme : le message fort du Havrais Mory Diaw contre Aron Dönnum

Après les réactions de l’entraîneur Didier Digard, du capitaine Abdoulaye Touré et du directeur sportif Mathieu Bodmer, le gardien du Havre, Mory Diaw, a lui aussi dénoncé le geste polémique d’Aron Dönnum envers Simon Ebonog, lors du nul contre Toulouse dimanche (0-0).

« Faire ça devant un jeune joueur te fait croire que t’es un bonhomme ? C’est très facile de raconter ce que tu veux en interview d’après-match. Il y a des gestes qui ne sont pas pardonnables et n’ont rien à faire sur un terrain de foot. », a écrit l’international sénégalais en story Instagram. Simon Ebonog ne s’est pas encore exprimé sur l’épisode.