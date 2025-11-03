Menu Rechercher
 Affaire de racisme : le message fort du Havrais Mory Diaw contre Aron Dönnum

Par André Martins
1 min.
Aron Dönnum à l'entraînement avec Toulouse @Maxppp
Toulouse 0-0 Le Havre

Après les réactions de l’entraîneur Didier Digard, du capitaine Abdoulaye Touré et du directeur sportif Mathieu Bodmer, le gardien du Havre, Mory Diaw, a lui aussi dénoncé le geste polémique d’Aron Dönnum envers Simon Ebonog, lors du nul contre Toulouse dimanche (0-0).

Le Coin Havrais
Mory Diaw réagit en soutien à Ebonog suite au geste du joueur toulousain ! 👏🩵💙
« Faire ça devant un jeune joueur te fait croire que t’es un bonhomme ? C’est très facile de raconter ce que tu veux en interview d’après-match. Il y a des gestes qui ne sont pas pardonnables et n’ont rien à faire sur un terrain de foot. », a écrit l’international sénégalais en story Instagram. Simon Ebonog ne s’est pas encore exprimé sur l’épisode.

Pub. le - MAJ le
