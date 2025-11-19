Mathieu Bodmer ouvre la porte au PSG

Si Le Havre a réussi à se maintenir en Ligue 1 malgré des moyens dérisoires face à certains adversaires, le club doyen le doit en partie à Mathieu Bodmer. Le directeur sportif parvient chaque année à renforcer l’équipe de son ami Didier Digard alors que le HAC est contraint de vendre pour équilibrer son budget. Il réussit à convaincre des joueurs en fin de contrat, à lancer des jeunes en équipe première, à trouver des prêts peu onéreux. Son travail est forcément suivi et apprécié par d’autres clubs et il serait loin d’être impossible de le voir ailleurs qu’en Normandie. Sur RMC, il se dit ouvert à d’autres projets, notamment le PSG dont il est un grand fan.

«Oui, j’aimerais bien. Après le PSG, c’est le PSG. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. Si ça se présente un jour pourquoi pas mais ce n’est pas un objectif ou un rêve, assure l’ancien milieu de terrain, qui a porté les couleurs du club de la capitale entre 2010 et 2013. Je suis très heureux ici et j’en ai déjà parlé avec le président. Dans 3 ou 5 ans, ça se trouve, je ferais autre chose de ma vie, toujours dans le foot mais j’ai d’autres choses en tête, d’autres projets. Est-ce que j’envie la place de Luis Campos ? Je ne suis pas convaincu», conclut celui qui perçoit le travail du Portugais comme quelque chose de très différent que son poste. Le message est passé.